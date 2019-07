Kooplustige consument stuwt winst Mastercard

Creditcardconcern Mastercard heeft het voorbije kwartaal meer winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. De Amerikaanse maatschappij profiteerde met name van de kooplust bij consumenten die voor hun aankopen ook vaker de creditcard gebruikten. Verder zorgden overnames er mede voor dat het gebruik van kaarten van Mastercard ook buiten de Verenigde Staten groeide.

Mastercard zag dat klanten via de kaarten in het afgelopen kwartaal bij elkaar een slordige 1600 miljard dollar uitgaven. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 8,3 procent. Met name in april en mei stegen de uitgaven door consumenten, en dan in het bijzonder in de Verenigde Staten. De thuismarkt is goed voor circa een derde van het volume. Verder stegen de winkelverkopen.

De omzet van Mastercard kwam in de periode uit op 4,1 miljard dollar, wat een stijging met 12 procent betekende. Onder de streep resteerde bijna 2,1 miljard dollar, tegen 1,6 miljard dollar in het tweede kwart van 2018.