TenneT heeft meer eigen vermogen nodig

Netbeheerder TenneT heeft de komende vijf jaar 2 miljard tot 3 miljard euro extra nodig aan eigen vermogen. Dat meldde financieel directeur Otto Jager bij de publicatie van de halfjaarresultaten. Volgens TenneT is het geld onder meer nodig om een beroep te kunnen blijven doen op het aantrekken van extern kapitaal. Met de miljarden kan TenneT zijn huidige sterke kredietbeoordeling behouden, zo klinkt het.

TenneT kondigde eerder aan de nodige miljarden te zullen steken in de energietransitie. Dat geld gaat onder meer op aan nieuwe elektriciteitsverbindingen, innovatie en digitalisering. In de eerste helft van het jaar werd bijna 1,1 miljard euro geïnvesteerd, circa 190 miljoen euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om investeringen in zowel Duitse als Nederlandse netten.

TenneT laat in het midden of het voor de benodigde de extra miljarden de hand op zal houden bij de overheid. “Wij onderhouden een constructieve dialoog met onze aandeelhouder, het Nederlandse Ministerie van Financiën, om te kunnen bepalen wat de beste weg voorwaarts is”, aldus Jager.