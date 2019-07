Fastned verliest zaak bij Raad van State

Uitbater van snellaadstations Fastned heeft een zaak bij de Raad van State over vergunningen voor elektrische laders bij tankstations verloren. De onderneming strijdt al enige tijd tegen het verlenen van vergunningen van laadpalen aan uitbaters van tankstations. Fastned vindt dat daarmee zijn belang wordt geschaad en reageert dan ook teleurgesteld.

Deze specifieke zaak gaat over de vergunning voor een laadpaal bij het benzinestation op de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-West, waar ook al een laadstation van Fastned is. Het beursgenoteerde bedrijf claimde dat de vergunning voor die laadpaal geweigerd had moeten worden, omdat de paal voor een onveilige verkeerssituatie zou zorgen. Maar daar ging de hoogste bestuursrechter niet in mee.

Fastned-baas Michiel Langezaal vindt ondanks de uitspraak nog steeds dat het beleid van Rijkswaterstaat benzinestations bevoordeelt, en dat nieuwkomers als Fastned een ongelijke behandeling krijgen. “Dat is onterecht en vertraagt de energietransitie. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een gelijk speelveld”, zegt hij in een reactie.