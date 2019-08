ING compenseert ongunstig renteklimaat

ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft zijn resultaten min of meer zien stabiliseren ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft de bank veel beter gepresteerd dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De onderliggende nettowinst ging slechts met 0,3 procent omlaag naar ruim 1,4 miljard euro. De extreem lage rentes in Europa werden gecompenseerd met extra opbrengsten op ander vlak. Tegelijkertijd kreeg ING er weer klanten bij en stegen de baten met 4 procent tot 4,7 miljard euro. Ook werden hogere marges gerealiseerd op hypotheken.

Ondanks de “solide” prestaties, is topman Ralph Hamers er niet blij mee dat centrale banken momenteel weer met extra stimuleringen lijken te komen. Zo heeft de Federal Reserve woensdag de rente in de Verenigde Staten voor het eerst in tien jaar verlaagd. Hamers benadrukt dat er geen geldgebrek is in de markt. Renteverlagingen werken volgens hem alleen maar averechts omdat ze het consumentenvertrouwen onder druk kunnen zetten.

ING neemt tevens stappen om het interne antiwitwasbeleid te verbeteren. Vandaar dat de kosten in verband hiermee verder zijn toegenomen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 medewerkers aan de slag om onregelmatigheden op te sporen, honderden meer dan een kwartaal geleden. Zij hebben al meerdere verdachte rekeningen gesloten.

Het concern overweegt in verband met de witwasdiscussie ook om de banden met bepaalde klanten te verbreken, bijvoorbeeld in landen met een hoger risico op criminele praktijken. Daarnaast werkt de bank eraan om tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen te verbeteren in Italië. Zolang de gesprekken daarover lopen met de Italiaanse centrale bank geldt in het Zuid-Europese land een klantenstop.

Volgens Hamers benadert ING in alle landen waar de bank actief is zelf de relevante autoriteiten om te zien of er nog verbeteringen mogelijk zijn met het antiwitwasbeleid. Onlangs kreeg de bank in België nog een kleine boete, van 350.000 euro, wegens inbreuken op de antiwitwas­wetgeving. Hamers kon niet zeggen of de bank mogelijk in nog meer landen met zo’n strafmaatregel te maken krijgt.