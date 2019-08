Nieuwe terminal Schiphol later klaar

De bouw van een nieuwe terminal op Schiphol loopt vertraging op. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws. De nieuwe vertrek- en aankomsthal zou volgens de plannen in 2023 gereed moeten zijn, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. Een precieze nieuwe planning kan Schiphol nog niet geven.

Volgens planning maakt Schiphol begin volgend jaar bekend wie de terminal mag bouwen. Zodra de aanbesteding is afgerond verwacht de luchthaven meer te kunnen zeggen over de nieuwe planning voor de terminal. Schiphol koos in 2017 al voor een ontwerp van KAAN Architecten.

Ook de nieuwe A-pier heeft vertraging opgelopen. Die zou eigenlijk eind dit jaar klaar moeten zijn, maar dat wordt volgend jaar.