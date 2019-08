Nikkei licht hoger door goedkopere yen

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een kleine plus begonnen aan de nieuwe beursmaand. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar teleurgesteld werd gereageerd dat de Federal Reserve na de eerste renteverlaging in tien jaar niet duidelijk heeft aangegeven dat er een lange periode van renteverlagingen zal volgen. Een daling van de Japanse yen bood daarentegen steun aan de beurshandel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 21.540,99 punten. Eerder op de dag liet de hoofdindex nog een verlies zien van 1 procent. De belangrijke Japanse exportbedrijven profiteerden van de goedkopere yen. De autobouwers Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, stegen 1 en 0,4 procent. Nintendo toonde herstel en dikte 3,4 procent aan. Het videospelletjesbedrijf verloor een dag eerder ruim 1 procent na een kwartaalverlies.

Het Japanse effectenhuis Nomura Holdings klom 9 procent na een forse stijging van de winst in het afgelopen kwartaal. Het farmaceutische concern Takeda Pharmaceutical zag de omzet in de periode van april tot en met juni flink toenemen en werd beloond met een koerswinst van 7,4 procent.

De Chinese beurzen gingen opnieuw omlaag. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juli is gekrompen. Eerder wezen de cijfers van de Chinese overheid ook al op een krimp in de industrie. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 0,8 procent kwijt en de beursgraadmeter in Shanghai zakte 1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager en de Kospi in Seoul daalde ook 0,3 procent.