Protesten Hongkong drukken omzet winkeliers

Winkeliers in Hongkong kijken terug op een belabberde juni-maand. De winkelverkopen zakten in als gevolg van de politieke onrust rond de protesten over een nieuwe uitleveringswet. Daarbovenop deden ook de aanhoudende handelsspanningen tussen met name de Verenigde Staten en China de omzetten geen goed.

De winkelverkopen zakten in juni op jaarbasis bijna 7 procent weg. Daarmee was sprake van de vijfde maand op rij dat winkeliers in Hongkong hun omzetten terug zagen lopen. De juni-daling was daarbij nog eens sterker dan waar economen rekening mee hielden.

Verschillende grote merken van luxe-artikelen halen veel van hun inkomsten uit Hongkong, ook omdat veel toeristen uit China de stad bezoeken. Zij maakten eerder al melding van gedaalde inkomsten. Ook vorige maand hielden protesten in de stad aan, wat de opbrengsten van winkelbedrijven in de weg zal hebben gezeten. Het vertrouwen van ondernemers in Hongkong stond in juli op het laagste niveau in zeven jaar tijd.