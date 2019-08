Trump zet handelsoorlog met China op scherp

De Verenigde Staten gaan meer importheffingen op Chinese producten invoeren. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter gezegd. Dat doet Trump omdat China zich volgens hem niet aan eerder gemaakte afspraken houdt.

Trump stelt de importheffing van 10 procent per 1 september in op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren.

Trump kwam tot zijn besluit omdat China in een eerder stadium besloot de onderhandelingen over een bereikte overeenkomst weer te openen. Later beloofde China meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, maar dat is volgens Trump ook niet gebeurd. Tenslotte had de Chinese president Xi Jinping, die Trump in de tweets als “mijn vriend” aanduidt, beloofd de export van de pijnstiller fentanyl naar de VS stop te zetten. Ook daar is volgens Trump niets van waar gebleken.

Onderhandelingen over een handelsdeal staan nog wel op de planning. “We kijken uit naar het voortzetten van onze positieve dialoog met China over een brede handelsdeal”, schrijft Trump op zijn favoriete sociale medium. “Ik voel dat de toekomst van onze twee landen erg positief zal zijn.”

Na de tweets van Trump doken de Amerikaanse aandelenbeurzen omlaag. Ook de olieprijs kelderde. Amerikaanse olie werd ruim 7 procent goedkoper, Brent-olie verloor ruim 6 procent aan waarde.