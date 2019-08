De Europese beurzen zijn vrijdag met zware verliezen gesloten na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe handelsbeperkingen op producenten uit China. Daarmee verbreekt hij de ‘wapenstilstand’ in de handelsoorlog die de beurzen al tijden in zijn greep houdt. De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot 3,2 procent lager.