Centeno stapt uit race voor leiderschap IMF

De Portugese minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter Mário Centeno is geen kandidaat meer in de race om het leiderschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat heeft hij via Twitter laten weten. Daardoor lijkt de Nederlandse oud-minister Jeroen Dijsselbloem het dus nog maar op te nemen tegen drie tegenkandidaten.

De andere overgebleven kanshebbers zijn de Bulgaarse Wereldbankbestuurder Kristalina Georgieva, het Finse centralebankhoofd Olli Rehn en de Spaanse minister van Economische Zaken Nadia Calviño. Ook de nieuwe Britse regering van premier Boris Johnson kreeg de mogelijkheid een eigen kandidaat naar voren te schuiven, maar volgens ingewijden van persbureau Bloomberg is er geen naam aangemeld.

De EU-ministers van Financiën beslissen naar verwachting vrijdag in een stemming wie IMF-baas Christine Lagarde gaat opvolgen. Die Française is recent verkozen tot president van de Europese Centrale Bank (ECB).

Er bestaat een soort herenakkoord dat Europese landen het hoofd van het IMF mogen aanwijzen, terwijl de Amerikanen de baas van de Wereldbank mogen benoemen. Maar in Europa bestaat verdeeldheid over de opvolging, zodat er mogelijk meerdere stemronden noodzakelijk zijn.