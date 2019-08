Beurzen krabbelen op na koersdreun

De Europese beurzen krabbelden dinsdag wat op na de koersdreun in de afgelopen handelsdagen. De aandacht bleef uitgaan naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers waren echter opgelucht dat China zijn munt niet verder in waarde liet zakken, nadat Peking door Washington werd beschuldigd van valutamanipulatie. Maandag lieten de Chinezen de yuan nog zakken tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in tien jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 542,44 punten. De hoofdindex raakte in de afgelopen twee handelsdagen ruim 5 procent kwijt. De MidKap steeg 0,9 procent tot 817,21 punten. Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent.

Takeaway.com was koploper in de AEX met een winst van 3,4 procent. De Telegraaf meldde dat investeerder Aberdeen Standard Investments zich verzet tegen de fusie van het maaltijdbestelbedrijf met Just Eat (plus 1,9 procent). Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler met een min van 1 procent.

In de MidKap stond PostNL (plus 4,8 procent) bovenaan. Het postbedrijf won een dag eerder ook al 4,8 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM klom 2,4 procent na een adviesverhoging door Bernstein. Beursintermediair Flow Traders, die in de afgelopen profiteerde van de onrust op de beurzen, daalde 1,3 procent.

In Frankfurt steeg Deutsche Post DHL 4,7 procent. Het Duitse postbedrijf scherpte zijn winstverwachting voor het jaar aan. Metro daalde 6,7 procent. Twee grote aandeelhouders zijn niet akkoord met de overname van het Duitse groothandelsbedrijf door de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský.

In Parijs klom Vivendi 6,8 procent. Het mediaconcern voert gesprekken met de Chinese technologiegigant Tencent over de verkoop van een belang in Universal Music Group. In Oslo zakte Norwegian Air 7,2 procent na tegenvallende passagierscijfers van de Noorse luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1196 dollar waard, tegen 1,1192 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 54,97 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 59,99 dollar per vat.