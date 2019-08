Glencore sluit grootste kobaltmijn ter wereld

Mijnbouwbedrijf Glencore legt aan het einde van het jaar de productie stil bij de grootste kobaltmijn ter wereld in de Democratische Republiek Congo. Dat meldt de Financial Times op basis van een brief aan medewerkers.

Het Brits-Zwitserse Glencore meldde onlangs al tegenvallende resultaten door de ingezakte prijs voor kobalt. Van de grondstof, die essentieel is voor het maken van tablets, elektrische auto’s en mobiele telefoons, wordt zo veel gewonnen dat het bedrijf nog op zoek moet naar kopers voor een deel van de reeds gewonnen kobalt.

Daar komt bij dat de regels in de Democratische Republiek Congo voor mijnbouw bedrijven zijn veranderd. Daardoor moeten buitenlandse mijnbouwbedrijf fors meer belasting afdragen. Glencore zegt dat de Mutanda-mijn daardoor niet meer rendabel is.