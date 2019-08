ABN: meeste klanten merken doorlichten niet

De meeste particuliere klanten van ABN AMRO merken er niets van dat de bank hen gaat doorlichten in de strijd tegen witwassen, want dit proces gebeurt veelal automatisch. Maar een deel van de klanten zou vragen van het financiële concern kunnen krijgen, bijvoorbeeld als de bank het idee heeft dat een rekening mogelijk oneigenlijk wordt gebruikt. Dat legt een woordvoerder van ABN AMRO uit.

Het financiële concern moet van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particuliere klanten in Nederland onder de loep nemen. De ingreep heeft te maken met de strijd tegen witwassen. Sinds de affaire bij onder meer ING vorig jaar moeten banken daar nu scherper op letten. DNB heeft bij ABN AMRO aangegeven dat de bank zijn dossiers op enkele vlakken beter moet checken.

“We moeten bijvoorbeeld beter weten wat mensen precies doen met hun rekening. Doen ze alleen normale transacties of bijvoorbeeld ook commerciële transacties?” verklaarde topman Kees van Dijkhuizen in een toelichting. Mocht de bank er bij het doorlichten achter komen dat een particuliere rekening voor grote zakelijke transacties is gebruikt, dan wil de bank van de betreffende klant extra uitleg.

Bij zakelijk gebruik heeft een rekening een ander risicoprofiel voor de bank. Een en ander zou er toe kunnen leiden dat ABN AMRO tot de conclusie komt dat betreffende klanten beter een zakelijke rekening kunnen nemen. Ook zouden de banden met bepaalde klanten verbroken kunnen worden, bijvoorbeeld als de bank wil dat ze van soort rekening veranderen en ze daar niet in mee willen gaan.

De Nederlandse banken zijn al langer bezig met het verbeteren van hun antiwitwasbeleid. Dit gaat gepaard met het napluizen van klanten en geldstromen. Bij onder meer ABN AMRO en ING zijn de afdelingen die zich hiermee bezighouden, al flink uitgebreid. Bij ABN AMRO zijn er meer dan 1000 mensen mee bezig, bij ING zelfs meer dan 3000.

In verband met het doorlichten heeft ABN AMRO nu een aanvullende voorziening getroffen van 114 miljoen euro. Omdat de kwestie door DNB zelf werd aangekaart bij de bank, zou het kunnen dat er nog een boete volgt. Maar of dit zo is weet de bank nog niet, vandaar dat ABN AMRO er ook geen details over kan geven.