Beyond Meat maakt ‘gehaktballen’ voor Subway

Fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat gaat alternatieve gehaktballetjes maken voor de Amerikaanse broodjesketen Subway. Het gaat om de grootste deal met een restaurantketen tot nu toe voor het bedrijf achter de gehypete vleesloze Beyond Burger.

Subway, dat ook in Nederland actief is, heeft 28.000 vestigingen in Noord-Amerika. De keten gaat vanaf september in een kleine 700 zaken in de Verenigde Staten en Canada van start met zijn vegan Meatball Marinara Sub, zoals het door Beyond gemaakte broodje heet.

Restaurantketens staan in de rij bij bedrijven als Beyond Meat en concurrent Impossible Foods om plantaardige alternatieven te ontwikkelen voor vleesgerechten. Veel bedrijven merken dat klanten bewustere keuzes maken op het vlak van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, wat de vraag naar vegetarische en vegan gerechten opkrikt. Zo experimenteert Impossible Foods met een vegan variant van de Whopper bij Burger King.

Volgens CKE Restaurants, dat vleesvervangers van Beyond gebruikt in zijn ketens Hardee’s en Carl’s Jr, zorgen de nieuwe producten voor nieuwe gasten die anders niet zouden komen. Dat zou voor Subway welkom zijn, want het aantal bezoekers staat onder druk en de keten heeft om die reden al vestigingen gesloten.