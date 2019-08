Europese banken somberen over lage rentes

Steeds meer Europese banken en financiële instellingen waarschuwen voor de gevolgen van lage rentes. Die maken het in combinatie met oplopende handelsspanningen steeds lastiger om winst te maken, zo stippen ABN AMRO en Commerzbank aan. Ook spaarders beginnen het rente-effect te voelen.

Stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) zadelden banken in de nasleep van de financiële crisis op met historisch lage rentetarieven. Waar tot voor kort rekening werd gehouden met een afbouw van dat beleid, gaat de markt er nu alom vanuit dat beleidsmakers in Frankfurt met een nieuwe renteverlaging komen. De Amerikaans-Chinese handelsoorlog raakt immers ook Europa, dus is extra steun nodig. In de Verenigde Staten verlaagde de Federal Reserve zijn belangrijkste rentetarief al voor het eerst in meer dan tien jaar tijd.

Commerzbank, een van de grootste banken van Duitsland, noemde het bij de presentatie van zijn kwartaalresultaten een stuk lastiger zijn omzet op te voeren door de aanhoudend lage rentes. Dit was juist een belangrijke doelstelling van het concern. De Italiaanse branchegenoot UniCredit is eveneens pessimistischer over de rest van het jaar, na een daling van de inkomsten uit kredietverstrekking in het voorbije kwartaal.

Dichter bij huis waarschuwde ABN AMRO voor slinkende winstmarges. De bank wil voortaan nog strikter op de kosten letten om het resultaat op peil te houden nu de spaarmarges onder druk staan. Dat terwijl technologische vernieuwing en witwasbestrijding grote uitgaven vergen. Spaarders zagen de rente over hun gestalde geld onlangs al dalen tot 0,02 procent, een situatie waar ze nog wel langer mee zullen kampen.

In Zwitserland gaat UBS al verder. Spaarders die meer dan 500.000 euro bij de bank stallen, betalen de bank binnenkort 0,6 procent over dat bedrag. De bank bracht die toeslag voorheen pas in rekening bij klanten met meer dan 1 miljoen euro aan spaargeld.

Het voor banken ongunstige renteklimaat verleidde ING-topman Ralph Hamers tot felle kritiek op het beleid van centrale banken. Renteverlagingen zetten het vertrouwen onder consumenten volgens hem alleen maar onder druk, waardoor ze de hand juist vaker op de knip houden.