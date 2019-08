Aantal snelgroeiende bedrijven stijgt door

Het aantal snelgroeiende bedrijven is vorig jaar fors gestegen. Dat waren er voor het eerst meer dan 10.000, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 ging het nog bijna 8500 bedrijven.

Snelgroeiende bedrijven zijn ondernemingen die minimaal tien werknemers hebben. Vervolgens moeten die bedrijven het aantal personeelsleden drie jaar lang met minimaal tien procent opvoeren.

De groei van het aantal snelgroeiende bedrijven zette in 2014 in. Sindsdien ging het aantal met 85 procent omhoog van 5520 naar 10.200. De groei was bij maximaal een vijfde van de bedrijven volledig of deels te danken aan overnames. In 2018 waren er wel meer ondernemingen waar overnames een rol speelde bij de snelle groei.

De verdeling van die groei over kleine, middelgrote en grote bedrijven was volgens het CBS gelijkmatig. Het aantal snelgroeiende kleine bedrijven, met tussen de tien en vijftig werknemers, nam met 84 procent toe tussen 2014 en 2018. Bij middelgrote bedrijven, met tussen de vijftig en 250 werknemers, bedroeg de toename van het aantal snelgroeiende bedrijven 92 procent. De stijging bij de grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, kwam uit op 92 procent.

Onder meer onder eet- en drinkgelegenheden, groothandels en uitzendbureaus waren veel snelle groeiers. Ook beveiligingsdiensten en winkels kenden relatief veel snelgroeiende bedrijven.