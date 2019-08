Meer reizigers KLM ondanks brandstofstoring

KLM heeft in juli meer passagiers vervoerd dan vorig jaar in dezelfde periode. Daarmee zette de passagiersstijging, ondanks nadelige effecten van de brandstofstoring op Schiphol, ook in de belangrijke zomermaand door.

De omvang van de effecten van de storing op de vervoerscijfers, werd niet geconcretiseerd door de onderneming. De storing in de brandstoftoevoer voor vliegtuigen leidde tot honderden vluchtannuleringen, lange vertragingen en duizenden gestrande passagiers.

KLM had 2,2 procent meer passagiers aan boord van zijn toestellen dan vorig jaar. Dat komt neer op bijna 3,2 miljoen reizigers. Doordat de capaciteit ook toenam, zaten vliegtuigen van de maatschappij bijna net zo vol in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De passagiersgroei was vooral te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Aziƫ en Noord-Amerika. Forse dalingen waren te zien op bestemmingen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Het vrachtvervoer van KLM liet weer een stevige daling zien. Dat gold ook bij zusterbedrijf Air France. De Franse maatschappij meldde daarnaast een passagiersgroei van 0,1 procent tot ruim 5 miljoen reizigers. Prijsvechter Transavia verwelkomde ruim 1,8 miljoen mensen aan boord van zijn toestellen, bijna 6 procent meer dan in juli 2018.

De cijfers resulteerden bij Air France-KLM in een totale toename van het aantal passagiers met 1,8 procent tot net geen 10 miljoen reizigers. Vliegtuigen zaten daarbij in doorsnee voor 90,7 procent vol.