Apple verhoogt premie vinden fout in systeem

Wie een gat vindt in de beveiliging van Apple-producten, kan daar meer geld mee verdienen. Apple verhoogt namelijk de premie voor het vinden en melden van kwetsbaarheden, de ‘bug bounty’. Hoe groter het gevaar, hoe hoger de beloning, met een maximum van 1 miljoen dollar, omgerekend bijna 900.000 euro. Nu is de hoogste vergoeding 200.000 dollar, aldus Apple.

Wie een kwetsbaarheid vindt in een systeem dat nog niet op de markt is, kan 50 procent extra beloning krijgen bovenop de reguliere vergoeding. Het moet onderzoekers stimuleren om naar Apple te stappen en niet naar de zwarte markt, of te zwijgen.

Apple kwam drie jaar geleden met een beloning voor het vinden van gaten in het besturingssysteem iOS. Dat wordt nu uitgebreid naar macOS, iPadOS, tvOS, watchOS en iCloud, dus voor iPads, Macs, MacBooks, Apple TV en Apple Watch.