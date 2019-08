Moederbedrijf Essent ziet winst afnemen

Het Duitse energiebedrijf Innogy heeft in de eerste helft van het jaar de brutowinst flink zien dalen. Het bedrijf had dat al voorzien, na de verkoop van zijn Tsjechische gasnetwerk en de verwachte tegenwind in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de invoering van een maximumtarief.

Daarnaast zorgde het warme weer en het dalende aantal klanten voor een lagere omzet bij het moederbedrijf van Essent. In Duitsland, Nederland en Belgiƫ dikte het klantenbestand in de eerste jaarhelft overigens wel aan. De aangepaste brutowinst (ebit) van Innogy in de eerste zes maanden van het jaar kwam uit op 1,3 miljard euro. Dat was in dezelfde periode een jaar geleden nog 1,6 miljard euro. Het energiebedrijf verkocht voor ruim 19 miljard euro aan energie in de meetperiode. Dat was 1,7 procent minder dan een jaar terug.

Innogy voerde verder zijn uitgaven op, vooral bij de duurzame-energietak, waar het bedrijf bijvoorbeeld in een windpark in Nederland investeerde. Innogy bevestigde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De aangepaste brutowinst en de nettowinst komen naar verwachting lager uit dan in 2018.