Wall Street opent met verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste dag van de handelsweek met verliezen begonnen. Beleggers reageerden op geruchten dat het Witte Huis wil wachten met zijn toestemming voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese technologiebedrijf Huawei. Dit zou een reactie zijn op de Chinese beslissing om te stoppen met het aanschaffen van Amerikaanse landbouwgoederen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 26.336 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,3 procent lager gezet op 2931 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt tot 8004 punten.

Het aandeel van Google-moeder Alphabet verloor 0,7 procent, nadat Huawei had bekendgemaakt een eigen besturingssysteem te hebben ontwikkeld. Het Chinese concern is daarmee klaar om “binnen een paar dagen” te stoppen met Android, het besturingssysteem van Google, als dat nodig is. Google dreigde eerder om apparaten van Huawei naar de meest eenvoudige versie van Android over te zetten, omdat het bedrijf beticht wordt van het faciliteren van spionage door de Chinese overheid.

Het nieuws over Huawei zette chipbedrijven op Wall Street onder druk, in navolging van Aziatische en Europese branchegenoten. Micron Technology, Qualcomm, Intel en Xilinx verloren tot bijna 2 procent.

Uber verloor zo’n 9 procent na cijfers. Het taxibedrijf zette zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Verder bleef de omzetgroei achter bij de verwachtingen.