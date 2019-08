Ook bij ING gaat spaarrente verder omlaag

De spaarrente bij ING gaat verder omlaag. Per 15 augustus biedt de bank bij een normale spaarrekening nog maar 0,02 procent rente, in plaats van de huidige 0,03 procent. Daarmee volgt ING rivaal ABN AMRO die vorige maand met eenzelfde bijstelling kwam.

De spaarrentes liggen al jaren erg laag. Dat banken nu de rentes nog verder verlagen, hangt samen met het beleid bij de Europese Centrale Bank (ECB). Die hintte er onlangs op dat zijn rentetarieven, waarop de spaarrentes gebaseerd zijn, in september mogelijk verder omlaag gaan. De ECB zou met zo’n rentestap de afzwakkende economische groei kunnen aanjagen.

ING-topman Ralph Hamers is er niet blij mee dat de centrale bank weer aan extra stimulering denkt, zei hij onlangs. Volgens hem werken renteverlagingen door de ECB averechts omdat ze het vertrouwen van consumenten onder druk kunnen zetten.

In de bankenwereld wordt nagedacht of het verstandig is om op een gegeven moment over te gaan op een negatieve spaarrente. Dan zullen consumenten rente moeten betalen over hun spaargeld. Tot nu toe is er nog geen enkele Nederlandse bank die hiervoor heeft gekozen. Wel hanteert Triodos Bank al langer een spaarrente van 0 procent.