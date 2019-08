Topman Lard Friese van verzekeraar NN Group staat voor een opvallende carrièremove. Hij stapt over naar concurrent Aegon om eenzelfde rol te gaan vervullen. Zijn vertrek bij NN is per direct.

De rol van topman, als opvolger van Alex Wynaendts bij Aegon neemt hij in het voorjaar van 2020 op zich. Friese wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe.