Wall Street opent lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen geopend. Het sentiment stond onder druk door de aanhoudende handelszorgen. Ook wordt scherp gelet op de voortdurende demonstraties in Hongkong.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel in New York 0,8 procent lager op 26.088 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,6 procent in tot 2899 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,7 procent lager gezet op 7905 punten.

Het conflict tussen China en Hongkong mondde maandag uit in het schrappen van honderden vluchten van en naar het vliegveld van de havenstad. In maart begonnen protesten tegen een wet die het makkelijker maakte verdachten uit te leveren aan China. De demonstraties stopten niet nadat de wet werd geschrapt.

Alphabet stond in de schijnwerpers. Het moederbedrijf van Google verloor 1 procent, nadat Google een waarschuwing kreeg van de Russische overheid over het adverteren voor “illegale protesten” via YouTube. Cannabisbedrijf CannTrust kelderde bijna 28 procent nadat een toezichthouder een productiefaciliteit afkeurde.