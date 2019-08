PostNL mag postzegel flink duurder maken

Het versturen van brieven en kaarten wordt ook volgend jaar weer duurder. PostNL krijgt de ruimte om tarieven van postproducten flink te verhogen, heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt. Maar het postbedrijf zal naar eigen zeggen kiezen voor een gematigde verhoging, zoals het de voorbije jaren ook heeft gedaan.

De post- en pakketbezorger mag volgens de wettelijke regels tarieven tot 16,4 procent verhogen, rekening houdend met de verdere daling van het aantal poststukken en de inflatie. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn. PostNL liet direct weten dat de prijsstijging ver onder de 16,4 procent komt te liggen. De prijsverhoging wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Vorig jaar kreeg PostNL de ruimte voor een verhoging van de prijzen met 14,2 procent, maar het postbedrijf besloot destijds postzegels nog geen 5 procent duurder te maken.

Momenteel kost een postzegel voor het versturen van een brief of ansichtkaart binnen Nederland 0,87 euro. Een digitale postzegel of postzegelcode is 0,83 euro. Dat gaat dan om poststukken met een gewicht tot 20 gram.

Voor een het aan huis bezorgen van een pakket binnen Nederland tot 10 kilogram is een consument 6,95 euro per verzending kwijt en online gefrankeerd 6,50 euro. Wordt een pakket bezorgd op een PostNL-locatie dan kost de verzending 5,95 euro. Een pakketje dat in de brievenbus past van maximaal 2 kilogram kost 4,35 euro. Indien online gefrankeerd is dit bedrag 3,90 euro.