CPB: economische groei gaat terugvallen

De economische groei in Nederland gaat door de gure wind uit het buitenland terugvallen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal Nederland het komende tijd vooral moeten hebben van de binnenlandse bestedingen, omdat de export lijdt onder internationale ontwikkelingen als de handelsoorlog.

In een nieuwe raming komt de groei dit jaar met 1,8 procent waarschijnlijk iets hoger uit dan eerder werd voorspeld, maar in 2020 zakt de groei naar verwachting terug tot 1,4 procent. Eerder rekende de belangrijke adviseur van het kabinet voor dit jaar en volgend jaar nog op plussen van 1,7 procent en 1,5 procent.

“Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit”, concludeert CPB-directeur Laura van Geest. Ze wijst erop dat de werkloosheid waarschijnlijk nog wel even laag zal blijven, maar de werkgelegenheidsgroei zal flink afvlakken, zeker in de marktsector. Dit leidt ertoe dat de werkloosheid dit jaar zijn laagste punt zou bereiken op 3,4 procent. Volgend jaar loopt het cijfer waarschijnlijk op tot 3,6 procent, wat nog steeds erg laag is.

De koopkracht ontwikkelt zich volgens het CPB in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft daarnaast sprake van een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt naar verwachting wel minder groot.

Het CPB merkt verder op dat de neerwaartse risico’s voor de economie verder zijn toegenomen. Het gaat dan niet alleen om het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop. Ook de toegenomen kans op een chaotische brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn volgens het instituut belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.