Ondernemersvertrouwen doet stapje terug

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie staat nog steeds onder druk door een tekort aan arbeidskrachten. Dat leidde ertoe dat het ondernemersvertrouwen licht is gedaald aan het begin van het derde kwartaal. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het vertrouwen kwam in de meetperiode uit op een stand van 10,6. Dat betekent een daling van 1,4 punten ten opzichte van de vorige periode. Daarmee is het vertrouwen terug op het niveau van half februari. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen.

Nog altijd heeft ongeveer een kwart van de ondernemers moeite om geschikt personeel te vinden. Al sinds midden vorig jaar schommelt dat percentage rond de 25 procent. Desondanks denkt een op de acht ondernemers zijn personeelsbestand te kunnen uitbreiden in het derde kwartaal.

In de zakelijke dienstverlening zijn de personeelsproblemen relatief het hoogst. In die sector heeft een derde van de ondernemers problemen. In de delfstoffenwinning hebben ondernemers de minste moeite om personeel te vinden.

Het vertrouwen is het hoogst in de sector informatie en communicatie. Die nemen het stokje over van ondernemers in de bouw die de voorgaande elf kwartalen het positiefst gestemd waren. Ondernemers in de autohandel en -reparatie waren als enige sector negatief gestemd.