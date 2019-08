IMCD onderuit op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers trokken zich op aan het lichte herstel op Wall Street. De vrees voor een recessie en de dalende obligatierentes bleven echter boven de markt hangen. Op het Damrak ging chemicaliëndistributeur IMCD onderuit na tegenvallende cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 536,97 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 779,66 punten. De beurzen Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Londen had te maken met technische problemen.

IMCD kelderde 12 procent bij de hoofdfondsen. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur wist in het eerste halfjaar de omzet en winst op te voeren. Het bedrijf had in het tweede kwartaal wel last van ongunstige economische omstandigheden in een aantal regio’s. Ook de huidige marktomstandigheden zijn volgens topman Piet van der Slikke onzeker. Ondanks die onzekerheid, gaat het bedrijf ervan uit dat het bedrijfsresultaat dit jaar hoger zal uitkomen dan in 2018.

Galapagos won 2,6 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft te horen gekregen dat zijn ingediende dossier over het medicijn filgotinib door het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is ontvangen en wordt beoordeeld. Het gaat om de toepassing van het middel voor reumatoïde artritis. Galapagos spreekt van een belangrijke mijlpaal.