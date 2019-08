Payroller TCP krijgt uitstel van betaling

De rechtbank van Amsterdam heeft TCP Direct, dat onder meer de betaling van flexwerkers van ING regelt, uitstel van betaling verleend. In een verklaring laat het payrollbedrijf weten dat het samen met de bewindvoerder zoekt naar oplossingen voor de ontstane situatie.

TCP kwam in het nieuws na berichten dat inhuurkrachten van ING niet betaald kregen voor geleverde diensten. In totaal zouden bij de onderneming nog miljoenen euro’s aan niet-betaalde rekeningen openstaan. Volgens TCP was het betalingsprobleem een direct gevolg van het feit dat een kredietverstrekker zich plotseling terugtrok. Tegelijkertijd wachtte TCP op een betaling van een andere grote klant. Daardoor kreeg het problemen met de kasstroom.

Schuldeisers zullen in de loop van volgende week schriftelijk bericht van de bewindvoerder ontvangen over de indiening van hun vordering en het verdere verloop van de surseance. Doelstelling van bestuurders van TCP en bewindvoerder is dat alle schuldeisers volledig betaald worden.