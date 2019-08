AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers hopen op meer stimuleringsmaatregelen van de wereldwijde centrale banken en kijken uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent in de plus op 547,20 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 798,33 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 3 procent. Verzekeraar NN Group sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM tot de kopgroep met een plus van ruim 2 procent na een adviesverhoging door Citi. Speciaalchemiebedrijf Corbion was de enige daler met een min van 0,1 procent.