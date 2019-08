‘Apple komt in november met eigen tv-dienst’

De strijd om de gunst van de televisiekijker lijkt dit najaar nog heviger te worden. In november gaat ook de nieuwe streamingdienst van Apple van start, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Eerder deze week maakte Disney al bekend dat de streamingdienst van dat entertainmentbedrijf, Disney+, vanaf 12 november te bekijken is.

De dienst van Apple, die Apple TV+ gaat heten, werd eerder dit jaar al aangekondigd. De streamingdienst moet in 150 landen tegelijkertijd beschikbaar komen. Apple zou 9,99 dollar per maand willen vragen voor een abonnement op de videostreamingdienst die de concurrentie aan moet gaan met onder meer Netflix, Amazon en de nieuwe Disney-dienst. Een definitief besluit is nog niet gevallen. Met die prijs zou Apple duurder zijn dan de concurrentie.

Disney begint met zijn streamingdienst in drie landen: Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf achter onder meer Mickey Mouse, Star Wars, Pixar en de superhelden van Marvel vraagt daarvoor 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.