Chinese zoekreus scoort vooral met video

Baidu, de Chinese tegenhanger van Google, heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal licht zien stijgen dankzij zijn video-activiteiten. De minieme stijging was reden voor optimisme onder beleggers, die rekening hielden met een daling.

Baidu deed vooral nog goede zaken met iQiyi, een soort Chinese versie van YouTube. Het aantal gebruikers van dat videoplatform steeg met 50 procent tot ruim 100 miljoen. De totale omzet ging met 1,4 procent omhoog tot 26,3 miljard yuan (zo’n 3,4 miljard euro).

De internetgigant had ooit redelijk het rijk alleen na het vertrek van Google uit China, maar heeft tegenwoordig te maken met toenemende concurrentie. De marktwaarde van het bedrijf zakte dit jaar al met 40 procent. Daardoor is Baidu nu niet meer te vinden in de top vijf van waardevolste internetbedrijven van China, waarin wel nieuwkomers als NetEase en Meituan te vinden zijn.