‘Eén op drie arbeidscontracten mkb tijdelijk’

Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd komen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) steeds minder vaak voor. Eén op de drie arbeidsovereenkomsten was in het tweede kwartaal van dit jaar tijdelijk, meldt onderzoeksbureau Van Spaendonck in zijn MKB Banenmonitor. Acht jaar geleden was bijna een op de vijf van alle contracten nog tijdelijk.

In de eerste jaren van economisch herstel was de toename van tijdelijke contracten logisch, stellen de onderzoekers. Dat het aandeel contracten voor bepaalde tijd daarna ook is gegroeid, wijst er volgens Van Spaendonck op dat werkgevers steeds meer flexibiliteit willen in hun personeelsbeleid.

De werkgelegenheid in het mkb groeit ondertussen onverminderd door. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal banen met 3,7 procent. De grootste groei doet zich voor in de kinderopvang. Ook timmerbedrijven, de gehandicaptenzorg, tankstations en dierenartsenpraktijken staan te springen om personeel. Bij kappers en grafische bedrijven was daarentegen sprake van krimp.