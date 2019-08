Minnen op Wall Street

Google plus

Maker van diergeneesmiddelen Elanco verloor 4,7 procent. De voormalige divisie van farmaceut Eli Lilly koopt de tak voor diergeneesmiddelen van de Duitse chemiereus Bayer. Met de deal in contanten en aandelen is 7,6 miljard dollar gemoeid.

Home Depot won in de vroege handel 2,6 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De doe-het-zelfketen stelde wel de vooruitzichten voor de omzetgroei dit jaar neerwaarts bij. Door Amerikaanse importtarieven lijken Amerikanen minder bereid om geld uit te geven, zo waarschuwde de onderneming.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen begonnen. Handelszorgen leken iets naar de achtergrond te zijn verdwenen, al kon uit een kwartaalbericht van kluswinkelketen Home Depot worden opgemaakt dat bedrijven de effecten van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog beginnen te voelen.

