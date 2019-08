Verzet tegen Nederlandse plannen Mediaset

Beleggersadviseur ISS heeft aandeelhouders van het Italiaanse mediabedrijf van oud-premier Silvio Berlusconi geadviseerd tegen een voorgestelde fusie te stemmen. Bij die samensmelting van de Italiaanse activiteiten en het meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten zou een nieuw mediabedrijf moeten worden opgericht dat op papier in Nederland wordt gevestigd.

De grotendeels papieren verhuizing zou de mogelijkheden op overnames moeten vergroten. Ook moet de fusie schaaloordelen opleveren om beter te kunnen concurreren met grote videodiensten als Netflix, Amazon en Disney.

Aandeelhouders mogen stemmen over de fusie. In een brief aan investeerders zegt ISS dat de deal “financieel gezien niet erg aantrekkelijk” is. Minderheidsaandeelhouders zouden er bovendien op achteruit gaan, omdat de plannen er volgens ISS op gericht zijn “de macht van de familie Berlusconi te vergroten”.

Een andere adviseur, Glass Lewis, adviseerde overigens om wel voor de deal te stemmen. Volgens dat bureau biedt het plan efficiencyvoordelen.