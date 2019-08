‘Benoeming baas Bank of England pas na brexit’

De benoeming van een nieuwe gouverneur van de Bank of England laat mogelijk langer op zich wachten. De Britse premier Boris Johnson overweegt de beslissing uit te stellen tot na het geplande vertrek van de Britten uit de Europese Unie op 31 oktober, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Ook de overheidsbegroting voor 2020 wordt mogelijk pas later behandeld. Dit kan er volgens brexitwatchers op duiden dat Johnson er rekening mee houdt dat er voor de brexit toch nog nieuwe Britse verkiezingen moeten plaatsvinden.

Het huidige hoofd van de centrale bank Mark Carney vertrekt eind januari volgend jaar bij de Bank of England. De Canadees trad in 2013 aan als gouverneur van de Britse centrale bank. Zijn termijn in Londen was al enkele keren verlengd om continuïteit te garanderen te midden van de brexit.

In het geruchtencircuit gaan meerdere namen rond als mogelijk kanshebbers om Carney op te volgen. Zo zou de functie kunnen gaan naar Andrew Bailey, het hoofd van de Britse financiële toezichthouder FCA. Ook plaatsvervangend gouverneur Ben Broadbent lijkt een kanshebber.