Europese beurzen sluiten met winst

De Europese beurzen zijn woensdag met winst gesloten, na de verliesbeurt van een dag eerder. Het sentiment onder beleggers was goed in aanloop naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. In Amsterdam ging bouwer Heijmans in de uitverkoop na teleurstellende cijfers, terwijl automatiseerder ICT juist wel op applaus kon rekenen onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent hoger op 550,42 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 805,06 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,7 procent bij.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was industrieel concern Aalberts met een winst van 1,9 procent. De grootste dalers in de AEX waren ING en ABN AMRO, beide min 0,9 procent. In de MidKap ging technologiebedrijf TKH aan kop met een plus van 3,4 procent. Kunstmestfabrikant OCI sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde Heijmans 4,8 procent. De bouwer sloot de eerste jaarhelft af met meer winst op een lagere omzet. Ook voor heel 2019 wordt een omzetdaling voorzien. ICT Group steeg 8,7 procent. De automatiseerder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien.

Sif zakte 2,8 procent. Het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar de funderingsspecialist aan meewerkt, loopt vertraging op. Of de vertraging financiƫle gevolgen heeft voor Sif, wordt pas in de komende weken duidelijk.

Op de lokale markt steeg Kardan 8,4 procent. De Israƫlische investeringsmaatschappij heeft een voorlopige overeenkomst getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal. Beter Bed was opnieuw een opvallende stijger met een plus van 9,1 procent. De beddenverkoper won een dag eerder al 14 procent, zonder duidelijke reden.

Pandora zette de opmars voort en klom 16,8 procent in Kopenhagen. De Deense sieradenverkoper won een dag eerder al ruim 10 procent na een positief handelsbericht.

De euro was 1,1097 dollar waard, tegen 1,1090 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 56,24 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 60,75 dollar per vat.