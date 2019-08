Meer hypotheken met NHG afgesloten

Het aantal nieuwe hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten zit weer in de lift. In het tweede kwartaal werden er meer afgesloten dan een jaar eerder. In de voorgaande kwartalen was nog sprake van een daling

Er waren 4 procent meer huizenkopers die de aankoop van hun woning met een NHG-hypotheek financierden. Het totale aantal hypotheken met NHG-garantie, inclusief oversluitingen of krediet voor verbouwingen, liep met 14 procent op.

De omslag hangt volgens de organisatie achter de NHG samen met een omslag op de woningmarkt. Waar het aantal aankopen van bestaande woningen in het eerste kwartaal nog met 9 procent daalde, bleef die afname in het tweede kwartaal beperkt tot 0,8 procent. Begin dit jaar verhoogde NHG ook de maximale hypotheeksom waarvoor de garantie mogelijk is.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.