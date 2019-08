Stakingsgolf Ryanair begint in Portugal

Portugees cabinepersoneel van Ryanair heeft de aftrap gegeven voor een week vol stakingen voor de Ierse luchtvaartmaatschappij. De actie in Portugal zorgt nog voor weinig problemen, maar pilotenstakingen in Ierland en Groot-Brittannië hebben mogelijk grotere gevolgen.

Het Britse cabinepersoneel zegt dat Ryanair zich niet houdt aan een afspraak uit november over betere arbeidsvoorwaarden. Een volwaardige staking mocht echter niet van de Portugese overheid. Die gebood het personeel te zorgen dat een minimumdienstregeling kon worden geboden. Daardoor is maar een klein aantal vluchten geraakt door de acties die vijf dagen gaan duren. Op de luchthavens van Lissabon, Porto en Faro waren woensdag rond het middaguur nog geen vluchten van Ryanair vertraagd of geannuleerd.

Piloten in Ierland en Engeland leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Cabinepersoneel in Spanje doet dat op tien dagen in september.