BAM en Boskalis onderuit op rood Damrak

De aandelen van bouwer BAM en baggeraar Boskalis gingen donderdag onderuit op het Damrak na tegenvallende halfjaarberichten. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve en keken uit naar de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. AEX-fonds Adyen werd eveneens lager gezet na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 549,94 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 800,50 punten. Parijs bleef vlak en Frankfurt won 0,3 procent. Londen verloor 0,3 procent.

Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3 procent. De betalingsverwerker boekte meer omzet in de eerste jaarhelft en houdt voorlopig vast aan zijn financiƫle doelstellingen die vorig jaar bij de beursgang naar buiten waren gebracht. Sterkste stijger was ING met een winst van 1 procent.

In de MidKap kelderde BAM 11,5 procent. De bouwer sloot de eerste jaarhelft af met rode cijfers en moest een extra voorziening van 7,5 miljoen euro nemen op sluisproject OpenIJ. Eerder zadelde OpenIJ de bouwer al met tientallen miljoenen extra kosten op.

Boskalis verloor bijna 4 procent. De baggeraar zag het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft afnemen. Het bedrijf treft daarnaast voorzieningen van ruim 100 miljoen euro op een aantal contracten, vooral rond offshore windprojecten. Volgens Boskalis zijn de marktomstandigheden in die sector sterk veranderd door het wegvallen van subsidies.

Op de lokale markt dikte Stern 4,7 procent aan. Het autobedrijf boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst dankzij de verkoop van SternLease aan leasemaatschappij ALD.

Osram Licht won 1,5 procent in Frankfurt. Het verlichtingsbedrijf heeft de weg vrijgemaakt voor een overnamebod door de Oostenrijkse sensormaker AMS (min 2,3 procent). Daarmee gaat de overnamestrijd van AMS met investeerders Bain Capital en Carlyle Group de volgende fase in.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1097 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 55,71 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 60,25 dollar per vat.