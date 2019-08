‘Maak einde aan dominante positie dollar’

In het wereldwijde financiële systeem zou niet de dollar dominant moeten zijn maar een soort cryptomunt, vergelijkbaar met de libra van Facebook. Met dat idee kwam het hoofd van de Bank of England, Mark Carney, in een toespraak op het jaarlijks symposium voor centralebankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Een nieuwe virtuele valuta zou de plaats kunnen innemen van de dollar als zogeheten reservemunt, aldus Carney. Dat is een munt die nationale overheden in grote hoeveelheden achter de hand houden als onderdeel van hun internationale reserves.

De meest gebruikte reservemunten zijn nu nog de dollar en de euro. De laatste tijd is er veel discussie over de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump de waarde van de dollar probeert te beïnvloeden. Deskundigen vrezen een valutaoorlog.

Carney waarschuwt dat accepteren hoe alles nu geregeld is gevaarlijk kan zijn. Een universele cryptomunt zou in de ogen van Carney de voorkeur hebben boven het toestaan ​​dat de reservestatus van de dollar overgaat naar een andere nationale valuta, zoals de Chinese yuan.