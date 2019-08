‘Belangrijke testvlucht 737 MAX is in oktober’

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voert waarschijnlijk in oktober een testvlucht uit met de Boeing 737 MAX om te bepalen of het toestel toestemming krijgt om weer te vliegen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De timing zou in grote lijnen overeenkomen met de schatting van Boeing zelf dat het gewraakte toestel in het vierde kwartaal weer in gebruik genomen kan worden.

De Boeing 737 MAX mag al maanden wereldwijd niet meer vliegen. Dat gebeurde na een crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines als gevolg van een overijverig veiligheidssysteem. Enkele maanden eerder was ook een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air door toedoen van dat systeem neergestort.

Inmiddels zou Boeing al weer plannen hebben om de productie van de 737 MAX op te voeren, zo kwam onlangs naar buiten uit communicatie tussen Boeing en zijn leveranciers. Vanaf volgend jaar juni zouden iedere maand 57 toestellen van de band moeten rollen, een record in de productie van het vliegtuigtype.