Frankrijk was tegen IMF-baan Dijsselbloem

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem greep naar eigen zeggen naast het leiderschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) door verzet van Frankrijk. Dat land had de doorslaggevende stem, maar koos in de Europese stemming over de topbaan uiteindelijk niet voor hem. Dat heeft Dijsselbloem gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

“Dan blijft de grote vraag waarom. We hadden reden te verwachten dat ze wel voor mij zouden stemmen”, aldus Dijsselbloem. Maar op die vraag durft hij geen antwoord te geven. “Dat is een vraag die premier Mark Rutte aan de Franse president Emmanuel Macron zal moeten stellen.”

De positie bij het IMF kwam vrij nadat topvrouw Christine Lagarde was verkozen tot nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). Voorafgaand aan het Europese keuzemoment bestond de vrees dat Dijsselbloem vooral bij zuidelijke landen minder populair zou zijn vanwege zijn optreden bij de Griekse schuldencrisis. Maar die landen stemden uiteindelijk “verdeeld”.

Heel rouwig over zijn verlies oogde Dijsselbloem overigens niet bij Buitenhof. Hij benadrukte dat de winnaar van de stemming, de Bulgaarse Kristalina Georgieva, “ook gewoon heel erg goed” is.