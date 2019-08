‘Korten pensioenfondsen toch een keer nodig’

De pijn van het korten bij de Nederlandse pensioenfondsen zal een keer moeten worden ondergaan. “Je kunt hem niet voor je uit blijven schuiven.” Met die boodschap kwam oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zondag in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens de voormalig bewindsman bestaat er momenteel een enorm verzet tegen het principe dat er een keer gekort moet worden bij de fondsen. Dat is volgens hem onterecht.

De woorden van Dijsselbloem liggen gevoelig omdat kabinet, werkgevers en vakbonden in het pensioenakkoord juist afspraken maakten om de druk wat van de keten te halen voor de fondsen. Kort na dat akkoord bracht Dijsselbloem als voorzitter van een belangrijke commissie over de pensioenen een advies naar buiten om de rekenregels voor de fondsen strenger te maken. Hierdoor zijn verlagingen van de pensioenen in de komende jaren weer waarschijnlijker geworden.