Damrak opent in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. De escalatie van de tarievenstrijd tussen de Verenigde Staten en China bleef de beurzen in de greep houden. De Amerikaanse president Donald Trump liet maandag echter weten dat China graag verder wil onderhandelen over een handelsdeal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de min op 539,41 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 782,43 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. In Londen is de beurs gesloten vanwege een nationale vrije dag.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 1,5 procent. Verzekeraar ASR voerde de stijgers aan met een winst van 0,6 procent. In de MidKap stond bodemonderzoeker Fugro onderaan met een min van 2,5 procent. Verlichtingsbedrijf Signify won 0,1 procent en was de enige stijger.