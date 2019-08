Macron: deal met VS over techbelasting

Frankrijk en de Verenigde Staten hebben een deal gesloten over de Franse plannen voor belastingen op grote technologiebedrijven, waaronder Google, Amazon en Facebook. Dat verklaarde de Franse president Emmanuel Macron op de G7-top in het Franse Biarritz.

Volgens Macron, in een gezamenlijke persconferentie met zijn Amerikaanse collega Donald Trump, is een goede overeenkomst getekend rond de techtaks; veel details gaf hij niet. Trump had juist gedreigd met Amerikaanse heffingen op Franse wijnen in reactie op de Franse belastingplannen. Trump wilde in Biarritz niet zeggen of die wijntaks nu van tafel is, maar grapte wel dat zijn vrouw erg van Franse wijn houdt.

Volgens de Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire zijn de Amerikaanse plannen voor tarieven op Franse wijn definitief van de baan. Macron wil nu internationale regelgeving voor hogere belastingen op grote techbedrijven die nu te weinig belasting zouden betalen.