AFM krijgt tijdelijke bestuursvoorzitter

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt met ingang van volgende maand een tijdelijke bestuursvoorzitter. De toezichthouder heeft nog geen opvolger gevonden voor vertrekkend topvrouw Merel van Vroonhoven. Vandaar dat bestuurslid Hanzo van Beusekom voorlopig het voorzitterschap zal waarnemen.

Van Vroonhoven kondigde in april aan dat ze de AFM per 1 september zou gaan verlaten. Ze heeft dan vijfenhalf jaar aan het roer gestaan van de toezichthouder. Van Vroonhoven wil leraar worden in het speciaal onderwijs en start met de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het zoekproces naar een opvolger loopt nog. De AFM wil hierbij graag zorgvuldig te werk gaan, benadrukt een woordvoerster na berichten in diverse media.

Van Beusekom (1972) heeft als bestuurder al een “toezichtoverstijgende” portefeuille. Daarom is hij volgens de AFM de aangewezen man om naast zijn huidige taken tijdelijk als voorzitter op te treden. Hoe lang deze situatie zal duren is nog onduidelijk. Uiteindelijk zal de benoeming van een nieuwe voorzitter ook nog moeten worden goedgekeurd door het ministerie van Financiën.