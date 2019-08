‘Premie WA-autoverzekering 11 procent hoger’

Verzekeraars van auto’s hebben de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering (WA) dit jaar flink verhoogd. Volgens vergelijkingssite Autoverzekering.nl zijn consumenten met een gemiddeld bedrag van bijna 700 euro per jaar ruim 11 procent duurder uit dan een jaar eerder.

Volgens de vergelijkingssite is de laatste jaren sprake van een aanhoudende stijging van de premies. Sinds begin 2017 is de prijs van een WA-verzekering in doorsnee met ruim 21 procent gestegen.

Topman Frederik van der Veen van Autoverzekering.nl merkt op dat WA-premies voor verzekeraar doorgaans minder opleveren dan het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan consumenten. Om dit gat te dichten moeten de prijzen flink omhoog. Dat zou onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) eerder hebben betoogd. “Het lijkt erop dat verzekeraars dit gat langzaamaan proberen te dichten”, aldus Van der Veen.

De premies van WA beperkt casco- en WA volledig casco-verzekeringen daalden dit jaar juist respectievelijk 3,1 en 1,4 procent. Volgens Van der Veen zal de daling naar verwachting niet verder doorzetten, mede vanwege de stijging van het aantal autodiefstallen van met name relatief nieuwe auto’s dit jaar.