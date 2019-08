‘Hudson’s Bay sluit deal over Lord & Taylor’

Het Canadese warenhuisconcern Hudson’s Bay doet naar verluidt de activiteiten van warenhuisketen Lord & Taylor in de uitverkoop. Ingewijden weten aan persbureau Bloomberg te melden dat de boedel van Lord & Taylor voor 100 miljoen dollar wordt overgedragen aan Le Tote.

Van de 100 miljoen dollar zou een kwart op termijn worden betaald. Verder neemt Hudson’s Bay een belang van 25 procent in Le Tote en neemt met twee man zitting in het bestuur. Le Tote zal 38 winkels van Lord & Taylor gaan exploiteren. Vijf andere winkels worden gesloten, aldus de bronnen.

De deal biedt Hudson’s Bay een uitweg om van zijn worstelende Lord & Taylor-winkels af te komen, waarbij het de winkelpanden in bezit kan houden. Eerder sloot Lord & Taylor al een vestiging op een prominente locatie in Manhattan, New York.

Le Tote houdt zich onder meer bezig met de verhuur van kleding. Het bedrijf biedt ook abonnementen aan waarbij klanten na de maandelijkse levering kunnen beslissen of ze de kleding na gebruik kopen of retourneren. Le Tote en Hudson’s Bay zouden de samenwerking over twee jaar willen evalueren.