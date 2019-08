Britse autoproductie verder gedaald

De autoproductie in Groot-Brittannië is in juli verder gedaald, voor de veertiende maand op rij. Dat meldde de Britse autobranchevereniging Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

De productie zakte op jaarbasis met 11 procent tot meer dan 108.000 voertuigen. De productie staat onder druk door een afzwakkende export naar het buitenland. Die kromp met 15 procent. Van elke tien auto’s die in Groot-Brittannië worden gebouwd zijn er acht bestemd voor export. Ook verplaatsen fabrikanten productie naar elders door de onzekerheid over de brexit. Zo is het Japanse Honda Motor bezig een fabriek in Swindon te sluiten met 3500 werknemers.

De directeur van SMMT vindt dat er zo snel mogelijk een brexitdeal moet worden gesloten om zo investeringen te stimuleren en de Britse autosector voor de langere termijn te beschermen.