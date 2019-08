Kleine plus voor Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag in de vroege handel omhoog. Ook de andere Europese beurzen toonden lichtgroene koersen. Beleggers bleven ietwat voorzichtig door de zorgen over de economische vooruitzichten. Daarnaast ging de aandacht uit naar de politieke ontwikkelingen in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 548,69 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 795,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stonden op winsten van 0,1 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte VolkerWessels bijna 3 procent. Het bouwbedrijf verwacht net als branchegenoten dat de stikstofkwestie een “significante impact” zal hebben op bouw- en infraprojecten. VolkerWessels handhaafde ondanks de onzekerheden zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Ajax klom meer dan 3 procent op de lokale markt. De beursgenoteerde voetbalclub mag weer aan de Champions League deelnemen. Ajax verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De fabrikant van elektrotechnische componenten Neways kelderde 10 procent na een handelsbericht.